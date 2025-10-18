Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Doğal güzelliğe beton hançeri! Tek tek yıkılıyor

Doğal güzelliğe beton hançeri! Tek tek yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Doğal güzelliğe beton hançeri! Tek tek yıkılıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize’nin Ardeşen ilçesi ve Çamlıhemşin ilçesini birbirine bağlayan Fırtına Vadisi üzerindeki kaçak ve riskli yapıların yıkımı sürüyor.

Yıllardır gündemi meşgul eden ve geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen sel ve heyelanlarda yeniden gündeme gelen Rize’nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Rize Valiliği’nin talimatı üzerine yapılan denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde taşkın tehlikesi oluşturan tüm yapılar tespit edilerek kayıt altına alındı. 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında bugüne kadar toplam 58 yapı bölgeden kaldırıldı.

Doğal güzelliğe beton hançeri! Tek tek yıkılıyor - 1. Resim

Fırtına Vadisi’nde yürütülen bu örnek uygulama, Rize genelindeki diğer vadiler ve turizm alanlarında da aynı kararlılıkla sürdürülerek bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amaçlanıyor.

Doğal güzelliğe beton hançeri! Tek tek yıkılıyor - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gülben Duru’yu sokak ortasında katletti! Görüntüler ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin üçüncü melodili yolu Trabzon'da! İşte çalan o marş... - GündemTürkiye'nin üçüncü melodili yolu Trabzon'daTartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldı - GündemTartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldıTomografide şok eden görüntü! Midesinden çıkanların ardından hapsi boyladı - GündemMidesinden çıkanların ardından hapsi boyladıEğlence mekanında ölümden döndüler! Duvar müşterilerin üzerine çöktü, 6 kişi yaralandı - GündemEğlence mekanında ölümden döndüler!Bu koleksiyonun eşi benzeri yok! Mercedes aşkı onu bu hale getirdi - GündemBu koleksiyonun eşi benzeri yok3 yılın ardından tıraş oldu, duş aldı ama hala umudu yok! Barış Özbay: Tedavi olmak istemiyorum - Gündem3 yıl sonra evden çıkan Barış'tan acı itiraf
Sonraki Haber Yükleniyor...