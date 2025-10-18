Doğal güzelliğe beton hançeri! Tek tek yıkılıyor

Yıllardır gündemi meşgul eden ve geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen sel ve heyelanlarda yeniden gündeme gelen Rize’nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisindeki izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Rize Valiliği’nin talimatı üzerine yapılan denetimler sonucunda, dere yatağı üzerinde veya çevresinde taşkın tehlikesi oluşturan tüm yapılar tespit edilerek kayıt altına alındı. 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında bugüne kadar toplam 58 yapı bölgeden kaldırıldı.

Fırtına Vadisi’nde yürütülen bu örnek uygulama, Rize genelindeki diğer vadiler ve turizm alanlarında da aynı kararlılıkla sürdürülerek bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amaçlanıyor.