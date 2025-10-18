Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arka Sokaklar Ali nasıl öldü? Ali’nin ölüm sahnesi yeniden gündeme geldi

Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Ali Komiserin geri dönmesiyle seyirciler, yeni bölümü büyük bir ilgiyle takip ediyor. Peki, "Arka Sokaklar Ali nasıl öldü?" İşte tüm detaylar...

Kanal D'nin en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar, 20.sezonuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ali Komiser'in dönüşüyle reytinglerde zirveye çıkan dizi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. 

ARKA SOKAKLAR ALİ NASIL ÖLDÜ?

Kanal D'nin popüler dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Unutulmaz karakterleri ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Ali Komiser'in nasıl ayrıldığı merak konusu oldu. Kamuoyunda yer alan bilgilere göre, oyuncu 2021 yılında Erler Film ile yapılan sözleşmede anlaşma sağlayamayınca diziden ayrılma kararı aldı. Ardından senaryoda yapılan değişiklikler,

Ali Komiser'in eşi Pınar'ı aldatan biri olarak gösterilmesine yol açarak izleyicinin tepkisini çekti. Son olarak 600.bölümde yaşanan bir patlamada karakterlerin hayatını kaybettiği gösterildi ve Alp Korkmaz, yani Ali Komiser yapımdan ayrılmış oldu. 

