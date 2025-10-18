Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yeniden başlayacak. 18 Ekim'de sahne alacak Karadeniz derbisinde Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Galatasaray deplasmanında Başakşehir karşısında galibiyet arayacak. Beşiktaş ebinde Gençlerbirliği'ni ağırlayarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeye çabalayacak.
Milli arayla beraber Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlayacak. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Konyaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadele haftanın açılış maçı olacak.
Beşiktaş, zorlu rakibi karşısında üç puan almayı hedeflerken; Trabzonspor, Rizespor deplasmanında Karadeniz derbisinde sahne alaca. Galatasaray ise hafta sonu gerçekleşecek karşılaşmasında avantaj elde etmeye çalışacak.
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 18 EKİM CUMARTESİ
Süper Lig
14:30 Konyaspor-Kocaelispor (beIN Sports 2)
17:00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
17:00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (beIN Sports 1)
20:00 Başakşehir FK-Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Manisa FK-Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)
13:30 Van Spor FK-Pendikspor (TRT Spor)
16:00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (TRT Spor)
19:00 Hatayspor-Çorum FK (TRT Spor)
İNGİLTERE - PREMİER LİG
14:30 Nottingham Forest-Chelsea
17:00 Manchester City-Everton
17:00 Sunderland-Wolverhampton
17:00 Brighton & Hove Albion-Newcastle United
17:00 Burnley-Leeds United
17:00 Crystal Palace-Bournemouth
19:30 Fulham-Arsenal
İSPANYA - LALİGA
15:00 Sevilla-Mallorca
17:15 Barcelona-Girona
19:30 Villarreal- Real Betis
22:00 Atletico Madrid-Osasuna
İTALYA - SERİE A
16:00 Pisa-Hellas Verona
16:00 Lecce-Sassuolo
19:00 Torino-Napoli
21:45 Roma-Inter
Fransa - Ligue 1
18:00 Nice-Lyon
20:00 Angers-Monaco
22:05 Marsilya-Le Havre
Almanya - Bundesliga
16:30 Wolfsburg-Stuttgart
16:30 Heidenheim-Werder Bremen
16:30 Köln-Augsburg
16:30 RB Leipzig-Hamburg
16:30 Mainz 05-Bayer Leverkusen
19:30 Bayern Münih-Borussia Dort mund