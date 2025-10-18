Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yeniden başlayacak. 18 Ekim'de sahne alacak Karadeniz derbisinde Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Galatasaray deplasmanında Başakşehir karşısında galibiyet arayacak. Beşiktaş ebinde Gençlerbirliği'ni ağırlayarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeye çabalayacak.

Milli arayla beraber Trendyol Süper Lig'de heyecan yeniden başlayacak. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Konyaspor ile Kocaelispor arasındaki mücadele haftanın açılış maçı olacak.

Beşiktaş, zorlu rakibi karşısında üç puan almayı hedeflerken; Trabzonspor, Rizespor deplasmanında Karadeniz derbisinde sahne alaca. Galatasaray ise hafta sonu gerçekleşecek karşılaşmasında avantaj elde etmeye çalışacak. 

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 18 EKİM CUMARTESİ

Süper Lig

14:30 Konyaspor-Kocaelispor (beIN Sports 2)

17:00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

17:00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (beIN Sports 1)

20:00 Başakşehir FK-Galatasaray (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 2. Resim

1. Lig

13:30 Manisa FK-Erzurumspor FK (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Van Spor FK-Pendikspor (TRT Spor)

16:00 Adana Demirspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

19:00 Hatayspor-Çorum FK (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 3. Resim

İNGİLTERE - PREMİER LİG

14:30 Nottingham Forest-Chelsea

17:00 Manchester City-Everton

17:00 Sunderland-Wolverhampton

17:00 Brighton & Hove Albion-Newcastle United

17:00 Burnley-Leeds United

17:00 Crystal Palace-Bournemouth

19:30 Fulham-Arsenal

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 4. Resim

İSPANYA - LALİGA

15:00 Sevilla-Mallorca

17:15 Barcelona-Girona

19:30 Villarreal- Real Betis

22:00 Atletico Madrid-Osasuna

Bugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu - 5. Resim

İTALYA - SERİE A

16:00 Pisa-Hellas Verona

16:00 Lecce-Sassuolo

19:00 Torino-Napoli

21:45 Roma-Inter

Fransa - Ligue 1

18:00 Nice-Lyon

20:00 Angers-Monaco

22:05 Marsilya-Le Havre

Almanya - Bundesliga

16:30 Wolfsburg-Stuttgart

16:30 Heidenheim-Werder Bremen

16:30 Köln-Augsburg

16:30 RB Leipzig-Hamburg

16:30 Mainz 05-Bayer Leverkusen

19:30 Bayern Münih-Borussia Dort mund

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: Dünyanın en iyilerinden olabilirTartıştığı eşini zorla araca bindirdi, 6 yıl hapis cezası aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hangi telefonlar 5G'ye uyumlu? 2025 iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi - HaberlerHangi telefonlar 5G'ye uyumlu? 2025 iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesiHac kuraları ne zaman çekilecek 2026? Ön kayıtlar sona ermişti... - HaberlerHac kuraları ne zaman çekilecek 2026? Ön kayıtlar sona ermişti...SOLOTÜRK Kayseri gösterisi programı: SOLOTÜRK Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta başlayacak? - HaberlerSOLOTÜRK Kayseri gösterisi programı: SOLOTÜRK Kayseri gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta başlayacak?Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerBeşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli olduTaşacak Bu Deniz oyuncuları ve karakterleri kimler? - HaberlerTaşacak Bu Deniz oyuncuları ve karakterleri kimler?Hafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi belli oldu - HaberlerHafta sonu sınav var mı? 18-19 Ekim ÖSYM sınav takvimi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...