Eğlence mekanında ölümden döndüler! Duvar müşterilerin üzerine çöktü, 6 kişi yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında facianın eşiğinden dönüldü. Mekandaki dekor duvar müşterilerin üzerine çökerken, olayda 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında korkunç bir olay yaşandı. 

Dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında bulunan dekor duvar, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı müşterilerin üzerine çöktü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Olayın bildirilmesi üzerine eğlence mekanına çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Meydana gelen olayda yaralanan 6 müşteri, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

