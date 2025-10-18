Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anadolu Efes'te Kokoskov: Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Basketbol Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin başantrenörü Igor Kokoskov, "Koç olarak tüm sorumluluğu üstüme alıyorum" dedi.

Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan Basketbol Avrupa Ligi 5'inci haftasında mücadelesinde Panathinaikos AKTOR'a 95-81 mağlup oldu.

Anadolu Efes'te Kokoskov: Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum - 1. Resim

"BÜTÜN DENGEMİZ BOZULDU"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, "Talihsiz kötü bir maç yaşadık. Maçın başına baktığımızda ilk 2 dakika içinde en istikrarlı oyuncumuz diye gösterebileceğimiz Ercan Osmani'yi kaybettik. Sonrasında oyunun gidişatı bir anda değişti. Antrenmanlarda yaptıklarımızın maçlarda da sahaya yansıtılmasını isteriz ama bu sefer bütün dengemiz bozuldu. Çok farklı bir rotasyona gitmek zorunda kaldık. Dozier'ı yeri geldi 1, yeri geldi 4 olarak oynattım" dedi.

Anadolu Efes'te Kokoskov: Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum - 2. Resim

"KESİNLİKLE PES ETMEDİK"

Sırp antrenör, "Cedi Osman çok iyi bir oyun ortaya koydu. Sloukas 12 asistle çok iyi bir performans ortaya koydu. Savunmada yaşadığımız sıkıntılarda koç olarak tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Takımı hazırlama açısından değerlendirince tüm sorumluluğu alıyorum. Kesinlikle pes etmedik. Mücadeleyi bırakma noktasında da sıkıntımız yok. Maçın gidişatı içinde bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyordu. Panathinaikos'u ve Ergin Ataman'ı tebrik ediyorum. Bir sonraki maça odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
