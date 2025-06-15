Anadolu Efes'te bir dönemin sonu! Banchi ile yollar ayrıldı

Beşiktaş Fibabanka ile Basketbol Süper Ligi yarı finalinde eşleşen Anadolu Efes, siyah beyazlı ekibe 3-2 yenilerek elendi. Sezonun kapanmasıyla birlikte ilk ayrılık haberi de geldi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Luca Banchi ile yollar ayrıldı.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz. Thank you Coach!"