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Anadolu Efes'te bir dönemin sonu! Banchi ile yollar ayrıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Anadolu Efes&#039;te bir dönemin sonu! Banchi ile yollar ayrıldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, başantrenör Luca Banchi ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş Fibabanka ile Basketbol Süper Ligi yarı finalinde eşleşen Anadolu Efes, siyah beyazlı ekibe 3-2 yenilerek elendi. Sezonun kapanmasıyla birlikte ilk ayrılık haberi de geldi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Luca Banchi ile yollar ayrıldı.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Luca Banchi ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz. Thank you Coach!" 

İtalyan çalıştırıcı, 7 Ocak'ta başantrenörlük görevine getirilmişti.

SON OLARAK BEŞİKTAŞ'A YENİLDİ

Anadolu Efes, Banchi yönetiminde EuroLeague'de normal sezonu 6'ncı sırada bitirerek adını çeyrek finale yazdırmış ancak Yunan ekibi Panathinaikos'a elenerek turnuvaya veda etmişti.

Basketbol Süper Ligi'nde ise çeyrek finalde Mersinspor'u geçen lacivert beyazlılar, yarı finalde ise Beşiktaş Fibabanka engeline takılarak elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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