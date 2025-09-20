Anadolu Efes'te transfer: Jordan Loyd imzayı attı

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Lacivert-beyazlı kulübü, daha sonra Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile bir sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu.