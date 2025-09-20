Anadolu Efes'te transfer: Jordan Loyd imzayı attı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Anadolu Efes, Monaco'da forma giyen Jordan Loyd'u transfer ettiğini duyurdu. 32 yaşındaki ABD'li oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandı.
Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Lacivert-beyazlı kulübü, daha sonra Polonya Milli Takımı'nda da forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu ile bir sezonluk sözleşme imzalandığını duyurdu.
