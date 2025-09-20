Fenerbahçe Beko'ya ABD'li oyun kurucu: 2 yıllık anlaşma
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Chicago Bulls'ta mücadele eden 24 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde toplam 305 maça çıktı.
Fenerbahçe Beko'dan transfer haberi geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Talen Horton-Tucker, geçtiğimiz sezon formasını giydiği NBA takımlarından Chicago Bulls'ta görev aldığı 58 maçta 6,5 sayı, 1,7 ribaunt ve 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş