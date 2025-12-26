Denizli'de Alzheimer hastası 79 yaşındaki Turan Gürsoy'dan haber alınamaması üzerine harekete geçen ekipler yaşlı adamın cansız bedenini dere kenarında buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Acı olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşandı. 79 yaşındaki Turan Gürsoy'a ulaşamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

AFAD ve polis ekipleri bölgede Alzheimer hastası yaşlı adam için arama çalışması başlattı. Dün akşam saatlerine sona eren arama kurtarma çalışmaları bugün sabah saatlerinde tekrar başladı.

DERE KENARINDA BULUNDU

AFAD ekipleri arama çalışmaları sırasında Hisar Mahallesi’nde dere kenarında bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Turan Gürsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



