Fenerbahçe'nin borcu açıklandı: 21 milyar TL'yi aştı
Sarı-lacivertlilerde Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk günü kulübün toplam borcu açıklandı.
Fenerbahçe'de 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla kulübün borcu açıklandı. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı.
21 MİLYAR 526 MİLYON TL
1 Mart 2024 - 31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı okundu. Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü'nün 21 milyar 526 milyon TL borcu olduğunu açıkladı.
