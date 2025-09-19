Fenerbahçe projeyi duyurdu: Mali bağımsızlığımız için son adım
Fenerbahçe Kulübü, Ataşehir ilçesine bağlı Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin açıklama yaptı. Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol kapsamında imar değişikliklerinin 19 Eylül'de askıya çıkarıldığı belirtildi. Proje, "mali bağımsızlık adına son adım" olarak nitelendirildi.
Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında, Ataşehir'de geliştirilecek projelere dair bilgilendirme yaptı. Fenerbahçe, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerindeki projelerden gelecek gelirin bir kısmını temlik ederek, Bankalar Birliği'nden çıkış yapacak.
"EN KISA SÜREDE İHALE AŞAMASINA GEÇİLECEK"
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesi, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştır. Askı süresinin tamamlanmasını takiben projelerle ilgili süreç süratle ilerletilecek ve en kısa sürede ihale aşamasına geçilecektir. Kulübümüzün mali bağımsızlığı adına son adım olan bu projemizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz."