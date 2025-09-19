Ali Koç'tan Mourinho'nun olay sözlerine cevap gecikmedi! Karşılıklı "hata" itirafları gündeme oturdu

Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho, sadece 20 gün sonra Benfica'nın teknik direktörü olarak basının karşısına çıktı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Benfica'ya dönerek kendi seviyeme de geri döndüm" açıklamasıyla gündem oldu.

"KENDİNİ KÜÇÜLTÜYOR"

NOW'da konuk olduğu programda açıklamalarda bulunan Ali Koç, kendilerini Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Benfica'nın başına geçen Portekizli teknik adamın imza töreninde sarf ettiği ve Fenerbahçe camiasının tepkisine çeken sözlere cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Mourinho'nun ayrılığı benim açımdan zor bir karardı. Ailemden biri gibiydi. Kendisi buraya gelmenin 'hata' olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor. Güzel. Ben onu hep güzel hatırlayacağım. 99 puanlı sezon parlayan bütün futbolcularımız geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim. Bu seviyedeki bir teknik direktör böyle açıklama yaparken kendini küçültüyor. Elenmeyi bir futbolcuya bağlıyor. Adamlar vermedi futbolcuyu (Kerem Aktürkoğlu). Kaderin cilvesi turu da Kerem'in golü belirledi" ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞMESİ GEREKİYORDU"

Başkan Koç, Mourinho'nun kulüpten ayrıldıktan sonra yaptığı eleştiriler hakkında, "Mourinho'nun bulunduğu yere adapte olması lazımdı. Bir laf vardır; 'Bir tek ölüler ile aptallar değişmez' derler. Burası için biraz daha değişmesi gerekiyordu ilk sezonundan sonra" karşılığını verdi.

"BİZ ELENDİKTEN SONRA TRANSFER EDİLMESİNİ AÇIKLAMADI"

Kerem Aktürkoğlu transferine vurgu yapan Mourinho, Record'a yaptığı açıklamada, "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı" ifadelerini kullanmıştı.