Ezanı duyunca konuşmasını yarıda kesti: Ali Koç'un göğe bakarak söylediği sözler gündem oldu

Ezanı duyunca konuşmasını yarıda kesti: Ali Koç’un göğe bakarak söylediği sözler gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Fenerbahçe, Ali Koç, Ezan, TFF, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada ezan okunmaya başladı. Koç, “Ezan okunuyor, zamanlama da manidar oldu. İçinden geçtiğimiz bu dönemde duaya gerçekten ihtiyacımız var” diyerek konuşmasına ara verdi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli yöneticiler ile birlikte Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Ali Koç, basın mensuplarının karşısına geçip çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Ancak Koç'un açıklamaları kadar ezan okunmaya başladığında konuşmasına ara vermesi de çok konuşuldu.

''DUAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Koç, konuşmaya başladığı sıralarda ezan okumaya başladı. Bunun üzerine Ali Koç, duraksayarak ezanın okunduğunu ve daha sonrasında devam edeceğini dile getirdi.

Ali Koç ayrıca ''Ezan okunuyor. Zamanlama iyi oldu. Duaya ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Biraz bekleyelim'' sözlerini sarf etti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ali Koç'un bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Ali Koç'un bu söylemlerini binlerce kez paylaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

