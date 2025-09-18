Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat özür diledi

Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de hatalı bir gol yiyerek puan kaybına neden olan İrfan Can Eğribayat'tan özür paylaşımı geldi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan maçta hatalı bir gol yiyen kaleci İrfan Can Eğribayat, bir özür mesajı paylaştı.

Yaptığı hata nedeniyle üzüntüsünü dile getiren ve özür dileyen İrfan Can, "Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Sevgili Fenerbahçe camiası;

Her zaman en iyisini vermek isterken dün büyük Fenerbahçe camiasını üzdüm. Fenerbahçe armasını taşımanın sorumluluğunun farkındayım. Dün yaşadığım hatadan dolayı camiamızdan, takım arkadaşlarımdan ve büyük Fenerbahçe taraftarından özür diliyorum.

Futbolda maalesef böyle anlar oluyor. Kaleci olduğunuz zaman böyle hatalar direkt sonuca etki edebiliyor. Bana yakışmayan bir hata yaptım ve takımımızın puan kaybetmesine sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm.

Fenerbahçe'de olduğum süre boyunca her zaman sahada mücadele eden oynamadığı zaman kulübeden destek veren bir sporcu oldum. Bu böyle de devam edecek. Bu forma için her zaman en iyisini vermek için çalışmaya devam edeceğim. Biz bir aileyiz, birlikte daha güçlü olacağız."

