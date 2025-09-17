Kadıköy'deki kaotik gecede Ali Koç'tan olay tepki: Allah belanı versin

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçı dört dakikada bulduğu iki golle 2-1'e getiren Fenerbahçe, 90+3. dakikada kaleci İrfan Can'ın büyük hatasıyla sahadan 2-2 beraberlikle ayrılırken tribünlerden ıslıklar yükseldi.

TALISCA BİR KEZ DAHA PENALTIYI KAÇIRDI

Mücadelenin 57. dakikasında VAR uyarısıyla kazanılan penaltıdan topun başına geçen Anderson Talisca, Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı geçemezken taraftarın tepkisini çekti. Brezilyalı yıldız, Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe maçında da penaltı atışından yararlanamamıştı.

"ALİ KOÇ İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe taraftarı, Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı sonrasında Brezilyalı futbolcuyu ıslıkla protesto etti. Sarı lacivertli taraftarların öfkesi dinmezken tribünlerden bu kez "Ali Koç istifa" tezahüratları yükseldi.

SAÇ BAŞ YOLDURAN HATA

Müsabakada dört dakikada iki gol bularak öne geçen Fenerbahçe, son anlara 2-1 üstünlükle girerken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası puan kaybını getirdi.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Yusuf Özdemir'in üzerine yaptığı kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşarken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, Ederson'un yokluğunda hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribat'ı ıslıkla protesto etti.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçeli oyuncular, ceza sahasında Youssef En Nesyri'nin yerde kalmasının yanı sıra, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.

ELLE OYNAMA İTİRAZI

Alanyasporlu Güven Yalçın'ın topa elle müdahale ettiğini belirten sarı lacivertli oyuncular, orta hakem Cihan Aydın'a uzun süre itiraz etti.

VAR'LA GÖRÜŞTÜ, MAÇI BİTİRDİ

Pozisyonun ardından oyunu durduran ve VAR hakemi Onur Özütoprak ile görüşen hakem Cihan Aydın, penaltı olmadığını belirterek maçı bitirdi.

ALİ KOÇ'TAN TEPKİ

Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, penaltı pozisyonunu izledikten sonra tepki gösterdi.

Pozisyonu protokol tribündeki televizyondan takip eden Ali Koç, "Allah belanı versin" sözleriyle tepkisini dile getirdi.