Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı. TFF'den yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin Enes Keskin'in elle müdahalesi sonrasında kazandığı penaltını kayıtlarına yer verildi. Sarı lacivertlilerin müsabakanın son dakikalarında beklediği penaltı pozisyonu ise VAR'a gidilmediği için kayıtlarda yer almadı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
TFF'den yapılan paylaşımda, sarı lacivertlilerin ikinci yarıda elle oynama gerekçesiyle kazandığı ancak Anderson Talisca'nın yararlanamadı penaltı pozisyonunun kayıtları yer aldı.
Sarı lacivertliler, müsabakanın son dakikalarında Güven Yalçın'ın pozisyonunda penaltı beklerken VAR'dan izleme tavsiyesi gelmediği için, bu pozisyona kayıtlarda yer verilmedi.
FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI
VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Hakem Cihan Aydın: "Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."