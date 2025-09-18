Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR kayıtları açıklandı

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Fenerbahçe - Alanyaspor müsabakalarının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

TFF'den yapılan paylaşımda, sarı lacivertlilerin ikinci yarıda elle oynama gerekçesiyle kazandığı ancak Anderson Talisca'nın yararlanamadı penaltı pozisyonunun kayıtları yer aldı.

Sarı lacivertliler, müsabakanın son dakikalarında Güven Yalçın'ın pozisyonunda penaltı beklerken VAR'dan izleme tavsiyesi gelmediği için, bu pozisyona kayıtlarda yer verilmedi.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI

VAR: "Hocam potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

Hakem Cihan Aydın: "Geldim hocam. Başka bir açın var mı hocam? Oynat. 8 numara. Tam temas anında durdurur musun? Ekstra moment da yapıyor. Kolunu açıyor, vücudunu büyütüyor 8 numara. Penaltı veriyorum, kart yok."