Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF binası önünde konuşuyor: Küçük dilimizi yuttuk, hayrete düştük

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticileriyle birlikte Riva'ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu ile görüştü.

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor:

"SEÇİM ÖNCESİ OPERASYON YAPILDI"

"Maç skoruna göre TFF'ye gelip yangın çıkartan, bas bas bağıran bir kulüp değiliz. Dünkü maçtan sonra geldik çünkü bize karşı seçim öncesi net bir operasyon yapıldı. Manuel bir atama ve Fenerbahçe ile derin sıkıntıları olan hiç arzu edilmeyen bir saha hakemi... Bir süre önce soyadını değiştiren ve tutuğu takım belli olan VAR hakemi. Seçim öncesi bu bir operasyondur. Bu iki hakemin seçimlere iki gün kala atanmasının ne derece sıkıntı olacağını en iyi MHK bilir. Talimat bile verilse bu hakem atamalarına engel olunması gerekirdi. Talimat verilmedi ama bu atamalar olmamalıydı. Ezan sesi... Aslında zamanlama iyi oldu, duaya ihtiyaç olan bir zamandan geçiyoruz."

"KÜÇÜK DİLİMİZİ YUTTUK"

"Buraya gelmeden önce bugün bazı yabancı hakemlerin korner ve penaltı ile ilgili yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk, hayretlere düştük. Kol doğal pozisyonda deniyor, ayrıca Jayden'ın kendini yere bıraktığı söyleniyor. TFF'deki arkadaşların görüşü böyle mi, değil mi? Değerlendirecekler."

"NİYETİ YETERLİ DEĞİL"

"TFF Başkanı'nın niyeti yeterli değil. Kendisine de söyledim. Ekibin güvenli olmadığını elimdeki belgelerle kendisine aktardım. Üzülerek görüyorum, bu konu ciddiyetle ele alınmıyor."

"KUMAR OLAYINDAN SONRA VAR'IN BAŞINA GEÇTİ"

"Ferhat Gündoğdu 6 Süper Lig maçı yönetmiş. VAR'ın başındaki Yaşar Kemal Uğurlu'nun hakemlik performansı soru işareti. Casinoya gitmek suç değil ama kendisinden savunma istenince savunma yapmadan emekli oldu. Sonrasında VAR Direktör Yardımcısı oldu. Aslında VAR'ın başında ama yabancı olarak başında birilerinin olduğunu söylediler. Kendisi dil bilmiyor, FIFA Online Dil Sınavı'nı birinden yardımla geçti. Koşu sınavlarını geçemediği içi bir sezon rapor aldı. İki kere koşu testini geçemedi, klasmanı düşecekken başvurdu ve VAR hakemi oldu. Sonra kumar olayından sonra VAR'ın başına geçti."

GÜNDOĞDU'DAN HAKEMLERE: "ŞU MAÇTA SIKINTI OLMASIN"

"Başkana şunu aktardım, evrakta sahtecilik, sınav sorularının manipüle edilmesi, istenen hakemlerin kayrılması, istenmeyenlere mobing yapılması... Ferhat Gündoğdu'nun internet bazlı, FaceTime ile hakemleri arayıp 'Şu başkanla görüştüm, maçta sıkıntı olmasın' gibi manipülatif sözler söylediği... TFF'nin bu niyetli MHK Başkanı ile sıkıntıya düşmesi yazık olur"

"O HAKEMLERİN ETKİLERİ BİTMEDİ"

"Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin geçen sene ayrıldı. Ancak etkileri bitmedi. Bu sene 9 hakem Süper Lig'e terfi etti ama bu hakemlerin hepsi Ahmet Şahin'e yakın. Bunların hepsini anlattık."

"HAKEMLER TEHDİT EDİLİYOR"

"Hakemlere 'HTS kayıtlarınız elimizde, ne yaptığınızı biliyoruz' tehdidi yapılıyor. Sınav soruları manipüle ediliyor. TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk bazı hakemlere WhatsApp mesajı atıyor ve 'Şu sorulara çalışın' diyor. Bu basına yansıdı ama unutuldu. Bu sorgulanıyor ama sonuç ne, bilmiyoruz. Bu soruların nasıl geldiği biliniyor ama şimdi isim zikretmeyeceğim. Bu da yükselmesi istenen hakemler için yapılıyor. Ayrıca sınavlar üzerinde oynanıyor, düşük notlar arttırılıyor."

"KELLE ALMAYA GELMEDİK"

"Kelle almaya gelmedik ama hakemlik müessesi, kele alacak şekilde yürütülmektedir."

"BUNLARI İNCELEYİN"

"Sizden ricam, 4 büyük kulübün ilk 5 haftasında atanan hakem ve VAR hakemlerine bakın. Hangi kulübe tecrübeli, hangi kulübe tecrübesiz hakem yollandığını inceleyin.

"FENERBAHÇE'NİN SEÇİMİ ÜZERİNDE KONUŞULUYOR"

"TFF'nin ağır topları uzun süredir Fenerbahçe'nin seçimi üzerinde konuşuyor. 'Aziz Yıldırım gelse ne olur, nasıl ulaşırız' deniyor. Bunlar tespitli. Hakem İşleri Koordinatörü, faal hakem olarak devam ediyor. Bunun da bu şekilde olmasını size bırakıyorum. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken belki de yeni bir yapı inşa ediliyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. MHK Başkanı'nın hakemler arasında lakabı 'Taktik Subay' olarak geçiyor. Çünkü TFF Başkanı'nı çok kolay ikna ediyor."

"BİR ÇAĞRI YAPMAK İSTİYORUM"

"Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanı'na, Adalet Bakanı'na bir çağrı yapmak istiyorum. Ayrıca mobing yapılan ve önleri kapatılan hakemlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için sesleniyorum... Bakın bir belediye başkanının edepsiz açıklamasından dolayı iki camia birbirine düştü. O açıklama olması belki Trabzonspor Başkanı ve biz farklı açıklamalar yapacaktık. Ancak iki camia kanlı bıçaklı hale getirildi. Toplumsal huzursuzluk korkarım derinleşerek devam edecektir. 5. haftada bunlar yaşanıyorsa..."

"MHK BAŞKANI DEĞİŞMELİ"

MHK'de bir değişikliğe gidilmeli. TFF Başkanı'na da söyledim 'Sizin kuyunuz da kazılıyor olabilir' dedim. Bir yapı yıkılmaya çalışılırken bir yapı kurulmak üzere... Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya el atılmalı. Yoksa fatura yine TFF Başkanı'na kesilecek. İyi niyetli olduğumuz için bu noktada değiliz ama TFF'nin artık bir şeyler yaptığı görmek istiyoruz."