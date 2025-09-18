"Hesap zamanı" paylaşımı gündem oldu! TFF'den Fenerbahçe'ye cevap geldi

Fenerbahçe camiası 2-2 sonuçlanan Corendon Alanyaspor maçında hakem Cihan Aydın ve VAR'da görev yapan Onur Özütoprak'ın kararlarına çok sert tepki gösterdi. Gece yarısı karar alan Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin, TFF'nin Riva'da bulunan merkezine gideceği duyuruldu.

TFF'DEN İLK AÇIKLAMA

Fenerbahçe sosyal medya hesabından ise "Hesap zamanı" mesajı ile karşılaşmanın son dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyona yer verildi.

TFF, Fenerbahçe Kulübü'nün randevu talebine ve söz konusu paylaşıma dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"HESAP VERME MAKAMI DEĞİLİZ"

Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden taviz vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz. Her fırsatta, diyaloğa açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'nin randevu talebine de bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde'hesap zamanı' ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.

Federasyonumuzun bir 'hesap verme makamı' değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."