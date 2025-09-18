Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan tepki: Biz utanıyoruz, onlar utanıyor mu?

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan tepki: Biz utanıyoruz, onlar utanıyor mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Mert Hakan Yandaş&#039;tan tepki: Biz utanıyoruz, onlar utanıyor mu?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un açıklamaları sırasında hazır bulunan futbolculardan Mert Hakan Yandaş, hakem kararlarıyla ilgili kısa bir konuşma yaptı.

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, mücadelenin ardından hakem kararlarına dair açıklamada bulundu.

Başkan Ali Koç'un konuşmasının ardından Mert Hakan Yandaş, hakem kararlarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

"BİZ UTANIYORUZ, ONLAR UTANIYOR MU?"

Hakem kararları hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Başkanımız gerekli yerlere değindi. Gerekli şeyleri söyledi. Biz bu ülkede yıllardır yaşayanlar olarak biliyoruz ki bunu da sulandırmaya çalışacaklar. Başkanımız konuşmamamız gerektiğini, başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Bu sonuçtan ötürü utanıyoruz. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Camiamızın, başkanımızın emeğine böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyona penaltı vermeyenler de utanır umarım." dedi.

"PROTESTOLARDAN HEPİMİZ ETKİLENİYORUZ"

Sarı lacivertli tribünlerin ıslıklı protestosuna değinen Mert Hakan, "Bundan sonra ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Islıklanan bir oyuncu olmuyor, herkes etkileniyor. Camia sinirli, haklı ama 5 dakikada 2-1 oluyor, hep birlikte seviniyoruz. Oyunda birini ıslıklamak doğru değil, yararı yok, bireysel değil hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, sonuçtan çok utanıyoruz! Bu işi biz buraya getirdik, biz çıkaracağız! Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dürziler İsrail dışında kimsenin elini sıkmıyor! ABD'nin barış reçetesini de yırttılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter 3 puanla başladı - SporHakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter 3 puanla başladıLiverpool gol düellosunda Atletico Madrid'i son nefeste devirdi - SporLiverpool gol düellosunda Atletico'yu son nefeste devirdiFenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ve MHK'yi topa tuttu: Operasyon yaptılar, intikamı olacaktır - SporF.Bahçe'de Ali Koç, TFF ve MHK'yi topa tuttuKadıköy'deki kaotik gecede Ali Koç'tan olay tepki: Allah belanı versin - SporKadıköy'deki kaotik gecede Koç'tan olay tepkiFatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi: Beni aradı - SporTerim, F.Bahçe'ye transferini değerlendirdi: Beni aradıOkan Buruk'tan Osimhen açıklaması: 'Oynayamam' dedi - SporOkan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...