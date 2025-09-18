Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan tepki: Biz utanıyoruz, onlar utanıyor mu?

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, mücadelenin ardından hakem kararlarına dair açıklamada bulundu.

Başkan Ali Koç'un konuşmasının ardından Mert Hakan Yandaş, hakem kararlarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

"BİZ UTANIYORUZ, ONLAR UTANIYOR MU?"

Hakem kararları hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Başkanımız gerekli yerlere değindi. Gerekli şeyleri söyledi. Biz bu ülkede yıllardır yaşayanlar olarak biliyoruz ki bunu da sulandırmaya çalışacaklar. Başkanımız konuşmamamız gerektiğini, başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Bu sonuçtan ötürü utanıyoruz. Tüm içtenliğimle söylüyorum. Camiamızın, başkanımızın emeğine böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Rakip takım oyuncusunun penaltı dediği pozisyona penaltı vermeyenler de utanır umarım." dedi.

"PROTESTOLARDAN HEPİMİZ ETKİLENİYORUZ"

Sarı lacivertli tribünlerin ıslıklı protestosuna değinen Mert Hakan, "Bundan sonra ıslıklanan oyuncu için daha fazla mücadele edeceğiz. Islıklanan bir oyuncu olmuyor, herkes etkileniyor. Camia sinirli, haklı ama 5 dakikada 2-1 oluyor, hep birlikte seviniyoruz. Oyunda birini ıslıklamak doğru değil, yararı yok, bireysel değil hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, sonuçtan çok utanıyoruz! Bu işi biz buraya getirdik, biz çıkaracağız! Yabancısı, Türk'ü bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz." şeklinde konuştu.