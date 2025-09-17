Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cenk Tosun'dan penaltı sözleri: 'Elime çarptı ağabey' dedi

Cenk Tosun'dan penaltı sözleri: 'Elime çarptı ağabey' dedi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Cenk Tosun, Süper Lig'de 2-2 berabere kaldıkları Corendon Alanyaspor maçının ardından konuştu.

'ELİME ÇARPTI AĞABEY' DEDİ

Son dakikada penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım." dedi.

