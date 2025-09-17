Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF ve MHK'yi topa tuttu: Operasyon yaptılar, intikamı olacaktır

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"SEÇİM ÖNCESİ YAPILMIŞ BİR OPERASYONDUR"

"Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da değerlendirdi soyunma odasında. Pazar günü seçim var. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı hikayesi anlatmasın. TFF'deki herkes dijital atama olmadığını biliyor. İsteye isteye, buraya en son atanacak hakemi, eğitime Galatasaray nickname'iyle katılan yüzsüz birini buraya atamaları sonrası bekliyorduk böyle bir şey, pazar günkü maçtan sonra."

"GÜNDOĞDU'NUN NEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ HERKES GÖRECEK"

"Bu hakemlerin ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Uzun süredir Sayın TFF Başkanı'na, MHK Başkanı'na kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere, ideolojilere bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Benim kalbim bu vücutta attığı sürece, Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle bütün ülke görecek. Bu iş böyle olmaz."

"BUNU BURAYA YOLLAYAN BUNUN SORUMLUSUDUR"

"Ne dedi Sayın TFF başkanı, VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem. Biraz bekledik, konu nasıl ele alınıyor diye. Bir pozisyonda iki penaltı olması enderdir. Böyle bir pozisyon yaşandı burada. Hangi otoriteye sorarsan sor, iki penaltı var diyor. Şaka gibi! Uzatmalar 2 dakika oynandı zaten. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi ve maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan bunun sorumlusudur."

"MHK BAŞKANLIĞI YAPACAK BİRİ DEĞİL"

"Sayın Başkan, size sesleniyorum. VAR hakemi hata yapamaz dediniz. Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz, niye araştırmıyorsunuz? Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK başkanlığı yapacak biri değil. Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular Ahmet Şahin diye, asıl oydu. Seçim öncesi bu hakemin buraya atanması seçimler öncesi bir müdahaledir. Ben başkan olayım ya da olmayayım, hayatta olduğum müddetçe Sayın Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyeti temsil ettiğinin açıklanana kadar peşinde olacağım. Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu biliyor."

"ÇİZGİYİ GEÇEN GOLÜMÜZ VERİLMEDİ"

"Geçen hafta burada çizgiyi geçen topa gol verilmedi. Kırmızı kart VAR'dan verildi. Rakibimiz attığı golün gol olduğunu iddia ediyor, biz yabancı hakemlere sorduğumuzda iptal olan gole, faul diyorlar. Tartışılabilir. Bize göre net faul. Ne oluyor da sadece o konuşuluyor. Fenerbahçe'nin çizgiyi geçen topuna gol konuşulmuyor. Yapı derken bu..."

"İNTİKAMI OLACAKTIR"

"Bu işin intikamı olacaktır. Böyle iki tane hakem yollayıp, bize operasyon çekip, seçimleri etkilemek için... Pazar günü çok baskı yedik, Fenerbahçe'ye kıyak yapıldı havası yapılıyor ya... Bu zihniyet 100 milyonlarca Euro harcanan Türk futbolunun başında olamaz. Sayın TFF başkanı, iyi niyetinden şüphe edilmesini istemiyorsanız bu konuya derinlemesine bakmalısınız. Size bunu anlattım birkaç defa. Ne olur siz de bu kadar defansif olmayın ve araştırın. Kimdir nedir anlayın. Hakemlik sicili, MHK başkanı olacak kapasitede değil. Geçen seneden beri tahammülümüz yok."

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

"Türk hakemleri, Fenerbahçe seçimlerine müdahil oluyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Adamın vücut lisanı her şeyi gösteriyor. Pazar seçim olmasaydı, binlerce kişi TFF'ye yürürdük. Pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun, hesaplaşmam yeni başlıyor. Artık yeter. Pazar günü seçim olmasaydı TFF’ye binlerce kişiyle yürürdük. Yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun benim hesaplaşmam daha yeni başlıyor.”