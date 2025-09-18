Tüm seçim çalışmaları iptal! "Operasyon" diyen Ali Koç, TFF'ye gidiyor

Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadıköy'de Alanyaspor karşısında 2-2 sonuçlanan Süper Lig erteleme maçının son dakikasında yaşanan pozisyona dair tartışmalar sürüyor.

TFF KARARI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşma sonunda Chobani Stadı önünde yaptığı sert açıklamaların ardından tüm seçim çalışmalarını durdurdu ve bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF'ye gitme kararı aldı.

Ali Koç'un iletişim ekibinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz" denildi.