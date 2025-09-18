Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tüm seçim çalışmaları iptal! "Operasyon" diyen Ali Koç, TFF'ye gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Süper Lig 1'inci hafta erteleme maçında sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Hakem Cihan Aydın ve VAR hakeminin kararlarına isyan eden Ali Koç, maç sonunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu da çok sert sözlerle eleştirdi. "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur" diyen Koç, kongre çalışmalarını iptal etti ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gitme kararı aldı.

Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadıköy'de Alanyaspor karşısında 2-2 sonuçlanan Süper Lig erteleme maçının son dakikasında yaşanan pozisyona dair tartışmalar sürüyor. 

Tüm seçim çalışmaları iptal! Ali Koç, TFF'ye gidiyor - 1. Resim

TFF KARARI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşma sonunda Chobani Stadı önünde yaptığı sert açıklamaların ardından tüm seçim çalışmalarını durdurdu ve bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF'ye gitme kararı aldı.

Tüm seçim çalışmaları iptal! Ali Koç, TFF'ye gidiyor - 2. Resim

Ali Koç'un iletişim ekibinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir. Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz" denildi.

