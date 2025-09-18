Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jose Mourinho, Ali Koç'a salladı: Kerem Aktürkoğlu detayı

Güncelleme:
Spor Haberleri

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Portekiz ekibi Benfica ile anlaşmaya varan Jose Mourinho, sarı lacivertli takıma dair konuştu. Başkan Ali Koç'un açıklamalarını eleştiren Mourinho, "Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamalı" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmelerinin ardından takımdan gönderilen Jose Mourinho, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalar tepki gösterdi.

"BİZ ELENDİKTEN SONRA TRANSFER EDİLMESİNİ AÇIKLAMADI"

Kerem Aktürkoğlu transferine vurgu yapan Mourinho, Record'a yaptığı açıklamada, "Kulüpleri terk ederken kapıyı kapatırım. Provokasyonlara cevap vermem. Mazeret aramam. Ali Koç'un davranış şekli, benimkinden farklı. Ben ayrıldığımdan beri sayısız kez konuştu. Bizi eleyen Kerem Aktürkoğlu'nu neden ancak bizi eledikten sonra transfer ettiğini açıklamadı." ifadelerini kullandı.

"ONA BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Mourinho, "Fenerbahçe'deyken seni eleyen Benfica'ya gitmek üzeresin" sözlerine üzerine "Hayatın garip bir tesadüfü" dedi ve şu açıklamayı yaptı:

"Bu duyguyu biliyorum, ne hissettiğini biliyorum. Yas tutması gerekiyor. Hiçbir teknik direktör mutlu bir şekilde ayrılmaz, farklı olabileceğini düşünür. Ona büyük saygı duyuyorum çünkü kısa bir süre önce ben de aynı şeyi yaşadım. Bir ay önce onun hakkında söylediklerimi tekrarlıyorum: O harika bir teknik direktör ve önemli bir gruba sahipti, onu tebrik ettim. Ve ben fair-play örneği değilim. Onların kazanmayı hak ettiklerini söylemek kolay olmadı. Sizler benden daha iyi bilirsiniz, Bruno'ya sadece saygı duyuyorum ve kariyerinde en iyisini diliyorum. O, benim Portekiz'e dönüşümün planlanmamış olduğunu ancak kariyerimin doğal bir sonucu olarak bir gün Portekiz'e dönüp milli takımı çalıştırmak istediğimi biliyor. Eğer bu Benfica ile gerçekleşirse... Benfica'ya hayır diyebilecek bir teknik direktör var mı? Ben değilim."

