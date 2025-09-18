TFF duyurdu: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a PFDK şoku

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçlarının ardından PFDK sevklerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Başkan Ali Koç'un ise “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve Ek-1 uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESİ SPOR-KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- AMASYASPOR FK Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan AMASYASPOR FK-KCT 1461 TRABZON FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı-Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları-117 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu CEM KAVÇAK’ın 17.09.2025 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca18.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR Kulübü antrenörü AHMET HAMDİ GÜLBAHAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca18.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR-YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ futbolcusu MİRAÇ FATİH DEĞİRMENCİ’nin aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca18.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ görevlisi BATUHAN EREN TOKDEMİR’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu NECİP EMRE YILMAZ’ın 17.09.2025 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca18.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki” çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GMG KASTAMONUSPOR Kulübü idarecisi FATİH YİĞİT’in 17.09.2025 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR-FATSA BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca18.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.