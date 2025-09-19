Sadettin Saran'dan "hisse devri" açıklaması: Şirket benim, kapatırım!

Sarı-lacivertli kulüpte seçim heyecanı yaşanıyor. Kongre üyeleri, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 21 Eylül Pazar günü yeni başkanı seçecek. Mevcut başkan Ali Koç ile yarışan eski yönetici Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis şirketinin hisse devir işlemleriyle ilgili konuştu.

"HİSSE DEVRİ İÇİN BAŞVURU YAPTIK"

Seçim öncesi A Spor'a açıklama yapan Saran, "Samimiyetsizce bunu yapıyorlar, kafa karıştırmak için. Defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum. Hisse devri için başvuruda bulunduk, inanıyorum ki kabul edilecek. Oldu da bir şekilde kabul edilmedi, bir kötü niyet oldu ve kabul edilmedi; şirket benim, kapatırım" ifadelerini kullandı.

SÖZ VERDİ: FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAĞIZ

Seçime katılım çağrısı yapan Saran, "Camiaya, diğer kulüplere ve tüm dünyaya ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu göstermek istiyorsak seçime katılımın çok olması lazım. İnşallah rekor katılım olur" dedi.

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde futbol şube sorumlusu olan eski yönetici, "Ben Fenerbahçelileri değil; Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyorum. Söz, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" sözlerini sarf etti.