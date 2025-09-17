Sadettin Saran'dan Hakan Bilal Kutlualp'e sürpriz teklif: İnşallah kabul eder

Sadettin Saran, Anadolu Ajansı'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu. Fenerbahçe Kulübü başkan adayı, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul ve gündemdeki diğer konu başlıklarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"FUTBOL A.Ş. BAŞKANVEKİLLİĞİ TEKLİF EDECEĞİM"

Başkan adaylığından çekilen Hakan Bilal Kutlualp konusunda konuşan Sadettin Saran, "Güçlü bir Futbol A.Ş. kuruyoruz. Başkan vekilliğini Hakan Bilal Kutlualp'e teklif edeceğim. İnşallah kabul eder" dedi.