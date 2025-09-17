Mourinho'nun yeni adresi: Gece yarısı "evet" dedi! Kovulmasına neden olan takıma imza atıyor

Fenerbahçe'yi play-off turunda eleyen Benfica, sahasında Azerbaycan ekibi Karabağ'a 3-2 yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne hiç beklemediği bir başlangıç yaptı. Dünyaca ünlü Portekiz kulübünün, teknik direktör Bruno Lage'nin yerine sarı-lacivertli ekibin eski çalıştırıcısı Jose Mourinho ile anlaştığı konuşuluyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLÜYOR

CNN Portekiz ve A Bola'da yer alan haberlere göre; Mourinho, Benfica'dan gece yarısı gelen teklife "evet" dedi. Sözleşmenin detaylarının son halinin görüşüldüğü ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılacağı belirtildi.

"RUI COSTA İLE EL SIKIŞTI"

Benfica Kulübü Başkanı Rui Costa'nın, gece boyunca Portekizli teknik direktörle görüşme yaptığı ve geç saatlerde prensip anlaşması sağlandığı kaydedildi.

"MAÇTAN SONRA YAŞANAN TEK ŞEY LAGE'NİN AYRILIĞI"

Karabağ maçının ardından konuşan Başkan Rui Costa, Mourinho iddiaları hakkında, "İsimlerden bahsetmenin bir anlamı yok. Benfica'nın şu anda bir teknik direktörü yok. Maçtan sonra yaşanan tek şey Bruno Lage ile yapılan görüşme ve Lage'ın ayrılışı. Şimdi, elbette cumartesi günü Vila das Aves'te Benfica'nın yedek kulübesinde bir teknik direktörün olması için hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLERDE MOURINHO ETKİSİ

25 Ekim'de seçime gidecek olan Benfica'da; Karabağ yenilgisi sonrası Rui Costa'ya yönelik tepkilerin arttığı ve muhalefetin adayı Joao Noronho Lopes'in adının öne geçtiği, Mourinho imzasının seçimlerde Rui Costa'yı tekrar bir adım öne çıkaracağı belirtildi.