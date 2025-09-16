Edson Alvarez'den günler sonra Mourinho itirafları: Bu bir sır değil!

İngiliz ekibi West Ham United'dan 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Edson Alvarez, Süper Lig'e transferinde büyük pay sahibi olan Fenerbahçe'nin eski teknik patronu Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEST SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"

Meksika'nın Japonya'ya karşı oynanan hazırlık maçında sakatlanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Zor ama öğretici haftalar geçirdim. Başıma gelen bu şeyle birlikte, artık bunun da sürecin bir parçası olduğunu kabul ediyorum. Şu an test sonuçlarını bekliyoruz, umarım en hafif şekilde atlatırım" dedi.

"BENİM KARİYERİM, BENİM HİKAYEM"

TNT Sports Mexico'ya açıklamalarda bulunan Alvarez, Premier Lig'den ayrılma süreciyle ilgili, "İçinde bulunduğumuz toplum, sadece bir şeyler başardığında değerli olduğunu düşündürüyor. Elbette Premier Lig'den ayrılmak çok zor bir karardı. Sonuçta bu kararı kendim için verdim, çünkü bu benim kariyerim, benim hikayem" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KARARIMDA MOURINHO EN ÖNEMLİ FAKTÖRDÜ"

Fenerbahçe'ye gelişinde Jose Mourinho'nun rolünün çok büyük olduğunu vurgulayan Alvarez, "Bu bir sır değil, kararımda Mourinho büyük pay sahibiydi. Fenerbahçe'ye gelmeden önce onunla çok konuştum, beni ikna eden en önemli faktördü" dedi.

"HABERİ ALDIĞIMDA ELBETTE HOŞUMA GİTMEDİ"

Sarı-lacivertli futbolcu, Portekizli teknik direktör ile Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Benfica rövanşı sonrası yolların ayrılmasına dair, "Onunla çalışacak ilk Meksikalı olma fırsatım vardı ama bu şans elimden kaydı. Kafamda tüm olasılıkları değerlendirmiştim, risklerin farkındaydım. Sportif direktörle de birçok görüşme yaptım. Haberi aldığımda hoşuma elbette gitmedi ama gidip köşeye çekilip ağlayacak da değilim. Artık oradayım ve bence insanlar da gördü; çok rekabetçi bir takımımız var. Elbette oraya teknik direktör için geldim ama kulüp yönetimi de beni gerçekten istiyordu" değerlendirmesini yaptı.