Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: Bunu kabul edemem

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: Bunu kabul edemem

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Domenico Tedesco memnun değil: Bunu kabul edemem
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Domenico Tedesco, takıma uyarılar yaptı. Tedesco, “Kazanmak güzel ama daha hızlı oynamamız gerekiyor. Bu düşük tempo ligde de Avrupa’da da bizi bir yere götürmez” dedi.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçeile çıktığı ilk maçta Trabzonspor’u yenmeyi başaran Domenico Tedesco, takımın performansından memnun kalmadı.

"BU TEMPO YETERLİ DEĞİL"

Galibiyetle başlamanın öz güven açısından önemli olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı oyuncularına, “Kazanmak güzel ama daha hızlı ve daha seri olmamız gerekiyor. Rakip kaleye gitme hızımızı da, topu geri kazanma süratimizi de artırmamız şart. Bu tempo yeterli değil” uyarısı yaptı.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: Bunu kabul edemem - 1. Resim

"BUNU KABUL ETMEM"

Birlikte çok fazla çalışma fırsatı olmadan Trabzonspor karşısına çıktıklarını vurgulayan Domenico Tedesco, “Oyun seviyesi kabul edilecek ölçüde değil. Hem bireysel olarak hem de takım olarak gaza basmamız, hızımızı artırmamız gerekiyor” dedi. İşe idman temposunu artırarak başlama kararı alan genç teknik adamın, oyuncuların form durumlarını yükseltmek için yeni programlar hazırladığı da öğrenildi.

YENİ YARDIMCI MAX

Fenerbahçe’de teknik heyet ve oyuncu değişikliğinden nasibini alan son isim Sandro Zufic oldu. Şubat 2024’te Dominik Livakovic için göreve getirilen Hırvat kaleci antrenörüyle yollar ayrıldı. Zufic’in görevini artık Domenico Tedesco’yla 2014’ten beri birlikte çalışan Alman Max Urwantschky yürütecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD’den kartellere bir darbe daha: Venezuela çıkışlı tekne vurulduAfyonkarahisar'da belediyeye ait midibüs devrildi: 12 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Jhon Duran’ın sahalara döneceği tarih belli oldu! O görüntü endişeye neden olmuştu... - SporJhon Duran’ın sahalara döneceği tarih belli olduMilli takımların final sendromu! Türk gibi başladık, Türk gibi bitirdik - SporMilli takımların final sendromu!Galatasaray'da Okan Buruk'un Eintracht Frankfurt maçı planı: Yıldız isme büyük görev - Sporİşte Okan Buruk'un Frankfurt maçı planıVedat Muriqi'nin golleri puana yetmedi! Maçta 5 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı - SporMuriqi'nin golleri yetmedi! 5 gol, 2 penaltı, 1 kırmızıSüper Lig ekibinin puan hasreti: Beş maçta sıfır çekti - SporSüper Lig ekibinin puan hasreti: Beş maçta sıfır çektiErzurumspor FK ile Sakaryaspor yenişemedi - SporErzurumspor FK ile Sakaryaspor yenişemedi
Sonraki Haber Yükleniyor...