Fenerbahçe'de Domenico Tedesco memnun değil: Bunu kabul edemem

EMİN ULUÇ - Fenerbahçeile çıktığı ilk maçta Trabzonspor’u yenmeyi başaran Domenico Tedesco, takımın performansından memnun kalmadı.

"BU TEMPO YETERLİ DEĞİL"

Galibiyetle başlamanın öz güven açısından önemli olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı oyuncularına, “Kazanmak güzel ama daha hızlı ve daha seri olmamız gerekiyor. Rakip kaleye gitme hızımızı da, topu geri kazanma süratimizi de artırmamız şart. Bu tempo yeterli değil” uyarısı yaptı.

"BUNU KABUL ETMEM"

Birlikte çok fazla çalışma fırsatı olmadan Trabzonspor karşısına çıktıklarını vurgulayan Domenico Tedesco, “Oyun seviyesi kabul edilecek ölçüde değil. Hem bireysel olarak hem de takım olarak gaza basmamız, hızımızı artırmamız gerekiyor” dedi. İşe idman temposunu artırarak başlama kararı alan genç teknik adamın, oyuncuların form durumlarını yükseltmek için yeni programlar hazırladığı da öğrenildi.

YENİ YARDIMCI MAX

Fenerbahçe’de teknik heyet ve oyuncu değişikliğinden nasibini alan son isim Sandro Zufic oldu. Şubat 2024’te Dominik Livakovic için göreve getirilen Hırvat kaleci antrenörüyle yollar ayrıldı. Zufic’in görevini artık Domenico Tedesco’yla 2014’ten beri birlikte çalışan Alman Max Urwantschky yürütecek.