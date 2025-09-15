Brezilyalı teknik adam, Fenerbahçe'yi neden reddettiğini açıkladı

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından sarı lacivertli takımdan teklif almasıyla ilgili konuştu.

"DOĞRU ZAMAN DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğini söyleyen Filipe Luis, "Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum." diye konuştu.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Filipe Luis'le ilgili konuşan Başkan Ali Koç, "Filipe Luis, Flamengo'da harika bir performans sergiliyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

FLAMENGO'DA 2.23 PUAN ORTALAMASI

Eylül 2024'ten bu yana Flamengo'da görev yapan Filipe Luis, 65 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.

ARDA TURAN İLE YAKIN DOSTLAR

Felipe Luis, Atletico Madrid'de oynadıkları dönemde Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan'la yakın dostluğuyla biliniyordu.