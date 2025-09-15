Erteleme maçında rakip Alanyaspor: Fenerbahçe'de 7 eksik birden!
Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor'u 1-0'la geçen Fenerbahçe, erteleme maçında 17 Eylül Çarşamba günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmada 7 futbolcusundan yoksun olarak mücadele edecek.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 1'inci hafta erteleme maçında 17 Eylül Çarşamba günü Alanyaspor'u ağırlayacak. 9 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi mücadelesi nedeniyle ertelenmişti.
LİSANS TARİHİ ENGELİ
Fenerbahçe, kritik mücadelede 7 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak. Karşılaşmanın oynanması planlanan tarihten sonra lisansı çıkarılan Dorgeles Nene, Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.
2 SAKAT
Sakatlıkları süren takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ve Kolombiyalı santrfor Jhon Duran da Corendon Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayacak.
