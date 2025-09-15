Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Fenerbahçelileri endişelendiren görüntüler! 33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki çekti, hemen sildi

Fenerbahçelileri endişelendiren görüntüler! 33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki çekti, hemen sildi

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan transfer ettiği Jhon Duran'ın sosyal medya paylaşımı kriz çıkardı. 12 Ağustos'ta oyananan Feyenoord maçında sakatlık geçiren ve Başkan Ali Koç'un "2 hafta sonra sahalara dönecek" dediği Kolombiyalı santrforun, havalimanında çekilen görüntüsü ise gündem oldu.

Fenerbahçe'nin flaş transferlerinden Jhon Duran, Türkiye'de saha içi performansıyla değil, sakatlığıyla konuşuluyor. Sahalara dönüş tarihi merak konusu olan 21 yaşındaki futbolcu, Barselona’daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönerken, koltuk değnekli görüntüsü dikkat çekti.

Fenerbahçelileri endişelendiren görüntüler! 33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki çekti, hemen sildi - 1. Resim

APAR TOPAR SİLDİ

Kolombiyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin 12 Ağustos'ta Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında sakatlanmıştı. Golcü oyuncunun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı endişelendirdi. Duran'ın, asansörde koltuk değnekleriyle verdiği pozu kısa süre içinde silmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçelileri endişelendiren görüntüler! 33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki çekti, hemen sildi - 2. Resim

HAVALİMANINDA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜDÜ

İspanya'da tedavi olan Jhon Duran'ın, dün havalimanında çekilen görüntüsüyle de adından söz ettirdi. 21 yaşındaki futbolcunun, 2 koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.

Fenerbahçelileri endişelendiren görüntüler! 33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki çekti, hemen sildi - 3. Resim

"2 HAFTA SONRA OYNAYACAK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, golcü futbolcunun son durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Jhon Duran, şu anda sakat, oynayamıyor. Duran 2 hafta sonra dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçelileri endişelendiren görüntüler! 33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki çekti, hemen sildi - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

