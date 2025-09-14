Fenerbahçe - Trabzonspor maçına VAR damga vurdu: 1 gol iptal edildi, 1 kırmızı kart çıktı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor'un Paul Onuachu ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Bordo mavililerde karşılaşmaya 11'de başlayan milli oyuncu Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası kırmızı kartla ihraç edildi.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadelede bir gol VAR'dan dönerken bir de kırmızı kart çıktı.
TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ
Trabzonspor, müsabakanın 11. dakikasında Paul Onuachu'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Fenerbahçeli futbolcular, pozisyon başlangıcında Skriniar ile Onuachu arasındaki pozisyonda Skriniar'a faul yapıldığına yönelik hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu.
VAR UYARDI, GOL İPTAL EDİLDİ
Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izlemeye gitti.
Ergün, pozisyonu izledikten sonra Trabzonspor'un golünü iptal etti ve Paul Onuachu'ya sarı kart gösterdi.
VAR UYARDI, OKAY KIZARDI
Bordo mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı maçın 20. dakikasında VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı.
Okay Yokuşlu, 17. dakikada orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
Pozisyon sonrası Kerem Aktürkoğlu acı içinde yerde kalırken sarı lacivertli futbolcular, bu pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.
BORDO MAVİLİLER 10 KİŞİ KALDI
VAR'dan gelen uyarı sonrası bir kez daha monitörün başına giden hakem Ozan Ergün, sarı kartı iptal edip Okay Yokuşlu'ya kırmızı kart gösterdi.
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 20. dakikada 10 kişi kaldı.