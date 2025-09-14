Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli taraftarları birlikte selamladı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir an yaşandı.
TARAFTARA BİRLİKTE GİTTİLER
Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ve kaptan Mert Hakan Yandaş, maç öncesi tribünlere birlikte gitti.
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarını birlikte selamladı.
DERBİDE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan yandaş, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta saha içinde büyük gerginlik yaşamıştı.
