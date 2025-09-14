Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş&#039;tan dikkat çeken hareket
Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Trendyol Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli taraftarları birlikte selamladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir an yaşandı.

TARAFTARA BİRLİKTE GİTTİLER

Fenerbahçe'de yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ve kaptan Mert Hakan Yandaş, maç öncesi tribünlere birlikte gitti.

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe taraftarını birlikte selamladı. 

DERBİDE KARŞI KARŞIYA GELMİŞLERDİ

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan yandaş, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta saha içinde büyük gerginlik yaşamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa'da orman yangını! Zamana karşı mücadele sonuç verdiMHP lideri Bahçeli'den vefa! Ferdi Tayfur'un kabrini yaptırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayserispor ile Göztepe puanları paylaştı - SporKayserispor ile Göztepe puanları paylaştıMilliler, İngiltere'ye gol yağdırdı: 5-1 - SporMilliler, İngiltere'ye gol yağdırdı: 5-1Galatasaray'ın rakibi Liverpool, 90+5'te kazandı ve 4'te 4 yaptı - SporGalatasaray'ın rakibi Liverpool, 90+5'te kazandıCanlı: Fenerbahçe - Trabzonspor maçı - SporKadıköy'deki dev maçta ilk düdük çaldıVolkan Demirel'den Galatasaraylı yıldıza: Süper Lig'e uygun değil - SporDemirel'den Galatasaraylı yıldıza: Süper Lig'e uygun değilMilli boksör Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu - SporMilli boksör Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...