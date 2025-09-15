Kerem'in "Çocukluk aşkım Fenerbahçe" sözleri kriz çıkardı! Barış Alper hemen sildi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Portekiz ekibi Benfica'dan 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Galatasaray ile 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Aktürkoğlu, maç sonunda yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"ÇOCUKLUK AŞKIM FENERBAHÇE"

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa konuşan milli futbolcu, "Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım, Fenerbahçe formasını giymeyi hep hayal etmiştim. Bugün, nasip oldu. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran cümlelere bir tepki de Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Galatasaray'da oynadıkları dönemde yakın arkadaş olan ikili, sosyal medyada takipleşmeyi bıraktı. Aktürkoğlu'nun açıklamalarının ardından Yılmaz, eski takım arkadaşını takipten çıktı. Kerem de Barış'a aynı şekilde karşılık verdi.