Trabzonspor'dan büyük tepki: Takımı sahadan çekmeyi düşündük

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybedilen derbinin ardından açıklamalarda bulundu. 

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye tek golle mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, hakem kararlarına tepki gösterdi.

"SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜM" 

İptal edilen gol kararına tepki gösteren Doğan, "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar! Ağzıma başka şeyler geliyor da söylemek istemiyorum. Saygı çerçevesinde konuşmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

"TAKIMI TEBRİK ETTİM" 

Soyunma odasına inerek takımı tebrik ettiğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi." dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM" 

Kulüpler Birliği başkanlığı görevinden de ayrılmayı düşündüğünü dile getiren Doğan, "Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz." ifadelerini kullandı.

