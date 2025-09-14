Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybetti

Fenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybetti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor forması giyen Stefan Savic, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Stefan Savic, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hakem kararlarını eleştiren Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı. Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var. En büyük sorunlar sahada. Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek. Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz. Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz. Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti. Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Recep İvedik 7 nerede çekildi, hangi köyde? Oyuncu kadrosu ve çekim tarihi gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor’un golü VAR’dan iptal edildi, Erman Toroğlu çıldırdı! "Buz gibi gol" - SporErman Toroğlu’ndan sert sözler! Buz gibi golManchester derbisinde zafer City'nin! Altay Bayındır... - SporManchester derbisinde zafer City'nin! Altay Bayındır...A Milli Basketbol Takımı, tarihi finalde Almanya karşısına: Zafer için parkedeyiz - Spor12 Dev Adam tarihi finalde Almanya karşısındaMilli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi oldu - SporMilli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, dünya ikincisi olduTrabzonspor'dan hakeme gönderme: İlk perde sona erdi! - SporTrabzonspor'dan hakeme gönderme: İlk perde sona erdi!Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku - SporBeşiktaş'ta Salih Uçan şoku
Sonraki Haber Yükleniyor...