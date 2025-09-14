Fenerbahçe yenilgisi sonrası olay tepki: Türk futbolu kaybetti

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Stefan Savic, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Hakem kararlarını eleştiren Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı. Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var. En büyük sorunlar sahada. Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek. Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz. Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz. Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti. Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" ifadelerini kullandı.