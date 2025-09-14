Trabzonspor’un golü VAR’dan iptal edildi, Erman Toroğlu çıldırdı! "Buz gibi gol"

Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının devre arasında yorum yapan futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor’un VAR’dan iptal edilen golünü sert sözlerle eleştirdi. Toroğlu, “Trabzonspor’un iptal edilen golünü 11 tane Fenerli oyuncuya sor, 1 tanesi bile faul demez. Göstere göstere ya… Bu golü Fenerbahçe atsaydı, hakem iptal edebilir miydi? Edemezdi. Trabzonspor’un attığı gol tertemiz, faul yok” ifadelerini kullandı.

Toroğlu, kararın adaletsizliğine dikkat çekerken, Türkiye’de VAR hakemlerinin yetersiz olduğunu savundu: “Türkiye’de VAR hakemliği yapabilecek kapasitede bir hakem yok. Hakemden bahsetmiyorum. Ben albayım, teğmen bana yol gösterecek… Sen kimsin ya! Bu VAR’larla bu sezonu bitiremezsiniz, yabancı VAR getirin.”

Geçen sezon yaşanan benzer bir pozisyona da değinen Toroğlu, “Fenerbahçe geçen sene aynı pozisyonu yaşadı. Fener’in golü iptal edilmedi. Eee abi? Trabzonspor’un attığı gol tertemiz, faul yok” diyerek eleştirisini sürdürdü.