Trabzonspor'dan hakeme gönderme: İlk perde sona erdi!
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçının ilk yarısının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan dev mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Bordo-mavililer, resmi sosyal medya hesabından maçın hakemi Ozan Ergün'ün olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "İlk perde sona erdi!" notunu düştü.
Paylaşım, taraftarlar arasında kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.
Trabzonspor’un bu mesajı, özellikle hakem kararları konusunda tartışmalı anlara gönderme olarak yorumlandı.
