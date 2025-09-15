Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: İşte ilk hafta programı...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 16 Eylül Salı günü oynanacak lig aşamasının ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray da Devler Ligi sahnesine çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.
DEVLER LİGİ İLK HAFTA (TSİ) PROGRAMI
16 Eylül Salı
19.45 Athletic Bilbao-Arsenal
19.45 PSV Eindhoven-Union Saint-Gilloise
22.00 Juventus-Borussia Dortmund
22.00 Real Madrid-Olimpik Marsilya
22.00 Benfica-Karabağ
22.00 Tottenham-Villarreal
17 Eylül Çarşamba
19.45 Olympiakos-Pafos
19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt
22:00 Ajax-Inter
22:00 Bayern Münih-Chelsea
22:00 Liverpool-Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta
18 Eylül Perşembe
19.45 Club Brugge-Monaco
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray
22:00 Manchester City-Napoli
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting Lizbon-Kairat
ŞAMPİYONLAR LİGİ STATÜSÜ
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda; 8 maç sonunda ilk 8'e giren takımlar, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan ekipler, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.