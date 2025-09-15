Galatasaray devler arasında! 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu
UEFA'nın raporuna göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı. Galatasaray, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasında yer aldı.
UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı.
Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları, tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı.
Avrupa'da en fazla taraftar desteği alan ilk 5 kulüp şöyle:
|Takımlar
|Lig
|Yerel Kupa
|UEFA
|Toplam
|Manchester United
1.401.196
286.840
512.231
2.200.268
|Real Madrid
1.381.324
145.808
526.540
2.053.673
|Inter
1.341.402
182.461
473.053
1.996.917
|Borussia Dortmund
1.383.205
|-
568.490
1.951.696
|Bayern Münih
1.275.000
75.000
525.000
1.875.000
GALATASARAY DEVLERLE BİRLİKTE YÜRÜYOR
Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ancak Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu.
Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Benfica (Portekiz), Ajax, Feyenoord (Hollanda) ve Rangers (İskoçya) bu başarıyı elde etti.
3 TAKIMIN TRİBÜNÜ HİÇ BOŞ KALMADI
Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İngiltere'nin Arsenal takımları ligde tüm sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla geçirerek rakiplerini geride bıraktı.
Ligde Borussia Dortmund 1 milyon 383 bin 205, Bayern Münih 1 milyon 275 bin, Arsenal ise 1 milyon 144 bin 760 taraftarının önünde şampiyonluk mücadelesi verirken, Bayern Münih ipi göğüslemeyi başardı. Arsenal ligi ikinci, Dortmund ekibi ise dördüncü sırada tamamladı.
Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden ve sezonu 14. sırada bitiren Schalke 04, ligde 1 milyondan fazla taraftar desteğiyle dikkati çekti.
SÜPER LİG'DE SEYİRCİ SAYISI DÜŞTÜ
Avrupa liglerinde toplam taraftar sayısı yüzde 2,5 artışla 114 milyona yükselirken, Süper Lig'de yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.
Tüm kulvarlardaki toplam taraftar sayısında 47.9 milyonla İngiltere zirvede yer alırken, Almanya ikinci (33.5 milyon), İspanya üçüncü (23.5 milyon) oldu. Türkiye ise 6.2 milyon taraftarla 9. sırada yer aldı.
Geçen sezon ulusal liglerdeki toplam taraftar sayında ilk 10 lig şöyle:
|Ülke
|Taraftar (milyon)
|Değişim (Yüzde)
|İngiltere
|15.3
|+5
|Almanya
|11.8
|-2
|İtalya
|11.7
|-
|İspanya
|11.4
|+3
|Fransa
|8.5
|+4
|Hollanda
|6.1
|+10
|Türkiye
|4
|-4
|İskoçya
|3.9
|+5
|Polonya
|3.9
|+7
|Portekiz
|3.8
|+1