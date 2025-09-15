Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray devler arasında! 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu

Galatasaray devler arasında! 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA'nın raporuna göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı. Galatasaray, 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasında yer aldı.

UEFA, "Avrupa Kulüplerinde Yetenek ve Rekabet Ortamı" başlıklı raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı.

Galatasaray, Avrupa devleri arasında! Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu - 1. Resim

Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları, tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı.

Avrupa'da en fazla taraftar desteği alan ilk 5 kulüp şöyle:

TakımlarLigYerel KupaUEFAToplam
Manchester United

1.401.196

286.840

512.231

2.200.268

Real Madrid

1.381.324

145.808

526.540

2.053.673

Inter

1.341.402

182.461

473.053

1.996.917

Borussia Dortmund

1.383.205

-

568.490

1.951.696

Bayern Münih

1.275.000

75.000

525.000

1.875.000

Galatasaray, Avrupa devleri arasında! Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu - 2. Resim

GALATASARAY DEVLERLE BİRLİKTE YÜRÜYOR

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ancak Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu.

Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Benfica (Portekiz), Ajax, Feyenoord (Hollanda) ve Rangers (İskoçya) bu başarıyı elde etti.

Galatasaray, Avrupa devleri arasında! Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu - 3. Resim

3 TAKIMIN TRİBÜNÜ HİÇ BOŞ KALMADI

Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İngiltere'nin Arsenal takımları ligde tüm sezonu yüzde 100 doluluk oranıyla geçirerek rakiplerini geride bıraktı.

Ligde Borussia Dortmund 1 milyon 383 bin 205, Bayern Münih 1 milyon 275 bin, Arsenal ise 1 milyon 144 bin 760 taraftarının önünde şampiyonluk mücadelesi verirken, Bayern Münih ipi göğüslemeyi başardı. Arsenal ligi ikinci, Dortmund ekibi ise dördüncü sırada tamamladı.

Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden ve sezonu 14. sırada bitiren Schalke 04, ligde 1 milyondan fazla taraftar desteğiyle dikkati çekti.

Galatasaray, Avrupa devleri arasında! Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu - 4. Resim

SÜPER LİG'DE SEYİRCİ SAYISI DÜŞTÜ

Avrupa liglerinde toplam taraftar sayısı yüzde 2,5 artışla 114 milyona yükselirken, Süper Lig'de yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.

Tüm kulvarlardaki toplam taraftar sayısında 47.9 milyonla İngiltere zirvede yer alırken, Almanya ikinci (33.5 milyon), İspanya üçüncü (23.5 milyon) oldu. Türkiye ise 6.2 milyon taraftarla 9. sırada yer aldı.

Geçen sezon ulusal liglerdeki toplam taraftar sayında ilk 10 lig şöyle:

ÜlkeTaraftar (milyon)Değişim (Yüzde)
İngiltere15.3+5
Almanya11.8-2
İtalya11.7-
İspanya11.4+3
Fransa8.5+4
Hollanda6.1+10
Türkiye4-4
İskoçya3.9+5
Polonya3.9+7
Portekiz3.8+1

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
Göçükten sağ olarak kurtarılmıştı! Alkışlarla karşılanan madenciden acı haber geldiAynı günde üç soygun! Ünlü şef saatler içinde milyonluk vurgun yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray hiç düşünmeden göndermişti! Cuesta ilk maçında gol attı - SporGalatasaray düşünmeden göndermişti! İlk maçında gol attıTrabzonspor'da 127 gün sonra bir ilk! Fatih Tekke büyük maçlarda kayıp - SporFatih Tekke büyük maçlarda kayıpFenerbahçelileri endişelendiren görüntüler! 33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki çekti, hemen sildi - Spor33 gün sonra ortaya çıktı: Tepki yağdıGolü iptal edilmişti! Onuachu stat çıkışı isyan etti: Büyük utanç! - SporGolü iptal edilmişti! Stat çıkışı isyan etti: Büyük utançEl Bilal Toure'de "satın alma opsiyonu" gerçeği! Rakam ortaya çıktı - SporEl Bilal Toure sözleşmesinde dikkat çeken detay: O rakam...Dramatik final manşetlerde! Avrupa basını, Türkiye'yi konuşuyor: Çılgınlık - SporAvrupa, 12 Dev Adam'ı konuşuyor: Çılgınlık!
Sonraki Haber Yükleniyor...