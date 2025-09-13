Frankfurt'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok: 9 kişiye yenildiler!

Bundesliga 3'üncü hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Grimaldo, 45+4'üncü dakikada penaltıdan Patrik Schick ve 90+8'de yeniden Grimaldo kaydetti. Frankfurt'un tek golü 52'nci dakikada milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi.

Leverkusen'de 59'uncu dakikada RobertAndrich ve 90+2'de Ezequiel Fernandez, ikinci sarı karttan kırmız kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi EintrachtFrankfurt , ligde ilk mağlubiyetini yaşadı. Bayer Leverkusen ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.