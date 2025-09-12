14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu

SPOR SERVİSİ - Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Atko Grup Pendikspor, Eyüpspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Hamza Akman, Danimarka'nın Sönderjyske takımında 3 resmi maçta 172 dakika forma giydi

BİR YILLIK SÖZLEŞME

İstanbul kulübünün X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Atko Grup Pendikspor'umuz, Eyüpspor'dan Hamza Akman ile bir yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ayhan Akman - Efe Akman - Ali Akman - Hamza Akman

3 KUPA KAZANDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig şampiyonluğu (2022-2023, 2023-2024) ve TFF Süper Kupa (2023) kazandı. Hamza Akman'ın, Eyüpspor ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hamza Akman, Ocak 2025'te Eyüpspor'a transfer olmuştu

10 MAÇTA SADECE 92 DAKİKA

Yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle 14 ay önce Galatasaray'a veda eden genç orta saha, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı ve sahada kaldığı 92 dakikada bir asist yaptı.