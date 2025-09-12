Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu

14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray&#039;da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile Eylül 2021'de profesyonel sözleşme imzalayan Hamza Akman, 1 Ağustos 2024'te bedelsiz olarak Danimarka'ya gitmişti. Sadece 3 maça çıktığı Sönderjyske'den Kasım 2024'te ayrılan 20 yaşındaki futbolcu, Ocak 2025'te Eyüpspor ile 3,5 yıllık kontrat yapmıştı. Ayhan Akman'ın oğlu, kısa süre sonra bir transfer daha gerçekleştirdi.

SPOR SERVİSİ - Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Atko Grup Pendikspor, Eyüpspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu - 1. Resim
Hamza Akman, Danimarka'nın Sönderjyske takımında 3 resmi maçta 172 dakika forma giydi

BİR YILLIK SÖZLEŞME

İstanbul kulübünün X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Atko Grup Pendikspor'umuz, Eyüpspor'dan Hamza Akman ile bir yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu - 2. Resim
Ayhan Akman - Efe Akman - Ali Akman - Hamza Akman

3 KUPA KAZANDI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig şampiyonluğu (2022-2023, 2023-2024) ve TFF Süper Kupa (2023) kazandı. Hamza Akman'ın, Eyüpspor ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu - 3. Resim
Hamza Akman, Ocak 2025'te Eyüpspor'a transfer olmuştu

10 MAÇTA SADECE 92 DAKİKA

Yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle 14 ay önce Galatasaray'a veda eden genç orta saha, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı ve sahada kaldığı 92 dakikada bir asist yaptı.

14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir'de terör propagandasına 3 gözaltı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli oldu - SporBeşiktaş'ta "son gün" ayrılığı! Yeni takımı belli olduYüzde 24 arttı! Galatasaray'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TL - SporYüzde 24 arttı! Cimbom'a dev gelir: 3 milyar 77 milyon TLKerem Aktürkoğlu iddiası olay oldu! "Transferi bilerek geciktirdi" - SporKerem transferinde çok konuşulacak detay!Portekizli yıldız Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk sözleri - Sporİstanbul'a geldi, ilk sözleri dikkat çektiAli Koç bir kez daha 'şampiyonluk' sözü verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz - SporAli Koç bir kez daha 'şampiyonluk' sözü verdiBir millet final bekliyor! '12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan - SporHaydi devler finale yürüyelim!
Sonraki Haber Yükleniyor...