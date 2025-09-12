14 ayda 4 takım gezdi! Galatasaray'da 3 kupa kazandı, son durağı 1. Lig oldu
Altyapısından yetiştiği Galatasaray ile Eylül 2021'de profesyonel sözleşme imzalayan Hamza Akman, 1 Ağustos 2024'te bedelsiz olarak Danimarka'ya gitmişti. Sadece 3 maça çıktığı Sönderjyske'den Kasım 2024'te ayrılan 20 yaşındaki futbolcu, Ocak 2025'te Eyüpspor ile 3,5 yıllık kontrat yapmıştı. Ayhan Akman'ın oğlu, kısa süre sonra bir transfer daha gerçekleştirdi.
SPOR SERVİSİ - Trendyol 1'inci Lig'de mücadele eden Atko Grup Pendikspor, Eyüpspor'un 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hamza Akman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
BİR YILLIK SÖZLEŞME
İstanbul kulübünün X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan açıklamada, "Atko Grup Pendikspor'umuz, Eyüpspor'dan Hamza Akman ile bir yıllık sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.
3 KUPA KAZANDI
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğlu, sarı-kırmızılılar ile 2 Süper Lig şampiyonluğu (2022-2023, 2023-2024) ve TFF Süper Kupa (2023) kazandı. Hamza Akman'ın, Eyüpspor ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
10 MAÇTA SADECE 92 DAKİKA
Yeterli forma şansı bulamadığı gerekçesiyle 14 ay önce Galatasaray'a veda eden genç orta saha, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı ve sahada kaldığı 92 dakikada bir asist yaptı.