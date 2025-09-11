Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta heyecanı: Maç programı...

TFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta heyecanı: Maç programı...

TFF 1&#039;inci Lig&#039;de 5&#039;inci hafta heyecanı: Maç programı...
Trendyol 1'inci Lig'de 5'inci haftanın perdesi 12 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla açılacak. Arca Çorum FK, 4'te 4 ile ligde lider durumda bulunuyor. Erzurumspor FK ise 8 puanla 2'nci sırada yer alıyor.

Trendyol 1'inci Lig'de haftanın açılış mücadelesinde Esenler Erokspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; 1'inci Lig'de 5'inci haftanın maç programı şöyle:

12 Eylül Cuma
17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)
20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

13 Eylül Cumartesi
16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor (Çorum Şehir)
19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)

14 Eylül Pazar
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

