TFF'den 3 kulübe men cezası geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildiğini açıkladı.

Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

MEN CEZASI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.

EDİRNESPOR HÜKMEN MAĞLUP

Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

