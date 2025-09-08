TFF'den 3 kulübe men cezası geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edildiğini açıkladı.
MEN CEZASI AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulunun (PFDK) açıklamasına göre kurul, Çankırı Futbol SK, Afyonspor ve Diyarbekirspor'un Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda oynanan müsabakalara belirlenen saatte sahaya gelmemelerinden dolayı 3-0 hükmen mağlubiyetine, Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilmesine ve takip eden sezonda kupada yer almamasına hükmetti.
EDİRNESPOR HÜKMEN MAĞLUP
Kurul ayrıca Edirnespor'un, kupada Somaspor ile karşılaştığı maçta 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
