Kahverengi kokarcaya karşı seferberlik başlatıldı! 40 ilde entegre mücadele, tonlarca ilaç dağıtılıyor

CEMAL EMRE KURT - Tarımsal üretime büyük zarar veren kahverengi kokarcaya karşı ülke genelinde seferberlik başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Asya kökenli istilacı zararlının yayılımını durdurmak amacıyla 40 ilde entegre mücadele programı uyguluyor. Program kapsamında 1 milyon 156 bin doğal düşman tabiata salındı, 82 bin 994 feromon tuzak kuruldu. Bir milyondan fazla hanede ilaçlama yapılırken, 70 binden fazla üretici ile 2 bin 160 sektör temsilcisi bilgilendirildi. Mücadele için 160 milyon 925 bin lira bütçe ayrıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde yoğunlaşan biyolojik mücadelede samuray arılarının zararlının yumurtalarını hedef alırken, sülünlerin kokarcayla beslendiği tespit edildi. Trabzon’da 62 bin, Giresun’da 55 bin, Rize’de 50 binden fazla samuray arısı salındı. Sene sonuna kadar Samsun’da 300 bin, Ordu’da 245 bin salım hedefleniyor.

TONLARCA İLAÇ DAĞITILIYOR

Diğer çalışmalar kapsamında Giresun’da ekipler eylül ayında kışlaklarda feromon tuzaklarını kontrol edip zararlı yoğunluğunu haritalandırdı. Ordu’da ekim ayında üreticilere 20 bin tuzak ve 4 bin litre ilaç dağıtıldı. Ayrıca bahçelerde tuzaklama da yapıldı. Sinop’ta 10 binden fazla tuzak ve 2 bin litre ilaç dağıtılırken, Rize’de 3 tondan fazla biyosidal ilaç risk bölgelerine uygulandı.

POPÜLASYON 2026'DA YÜZDE 70 AZALACAK

Bakanlık, kahverengi kokarca ile mücadeleyi 631 lokasyonda 1.231 teknik personelle sürdürüyor. Zararlının popülasyonunun 2026 yılına kadar yüzde 70 oranında azaltılması hedeflenirken Bakan İbrahim Yumaklı, mücadeleyi sonuna dek sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı. Öte yandan havaların soğumasıyla birlikte kahverengi kokarcalar kışlamak için özellikle Trabzon, Ordu ile Giresun’da ev, depo ve çatı aralarına girmeye başladı. Uzmanlar, kokarcaların ezildiğinde yayılan kokunun yeni bireyleri çektiğini vurguluyor.