Galatasaray'ın Göztepe sınavında forma Osimhen'in! Icardi yine yok 

Galatasaray'ın Göztepe sınavında forma Osimhen'in! Icardi yine yok 

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İleri ucu değiştirmeyi düşünmeyen Okan Buruk orta sahada Torreira ve İlkay’ın yokluğunda Sara ile Yunus’a şans verecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt’i mağlup eden Galatasaray bugün ligde Göztepe’yi misafir edecek.

İKİ DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk kadroda büyük bir değişime imza atmayacak! Göztepe’nin ligin sert ve çetin takımlarından biri olması nedeniyle biri zorunlu toplam iki değişikliğe imza atacak. Babasının rahatsızlığı nedeniyle özel izin verilen ve ülkesi Uruguay’a giden Lucas Torreira, Göztepe maçında olmayacak. 

Galatasaray'ın Göztepe sınavında forma Osimhen'in! Icardi yine yok  - 1. Resim

EREN ELMALI 11'E

Okan Buruk, Torreira yerine Göztepe maçında Gabriel Sara’ya şans verecek. İlkay’ın da sakatlığı sebebiyle orta saha hattı bu kez Lemina-Sara ve Yunus üçlüsünden kurulu olacak. Okan Buruk yalnızca sol bekte bu kez Jakobs’u değil Eren Elmalı’yı ilk 11’e dahil edecek. Galatasaray’da ileri uçta ise yine formda Victor Osimhen görev alacak. Sarı kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ise maça kulübede başlayacak.   

PRİMLER HESAPTA

Geçtiğimiz hafta sarı kırmızılı oyuncuların tüm maaş ve primlerini ödeyen, geçmişe dair tüm bakiyeleri temizleyen Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi’ndeki 3-1’lik Bodo maçının da primlerini (700 bin avro) ödedi. 

RİSK ALMAK YOK! GÜNDOĞAN İÇİN HEDEF F.BAHÇE

Bodo/Glimt maçı öncesinde yapılan son taktik antrenmanında arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine hemen başlanan İlkay Gündoğan için hedef belirlendi. İlkay, kasım ayında lige verilecek milli takım arasının ardından çalışmalara başlayacak. Tecrübeli futbolcunun Kadıköy’de 1 Aralık’ta Fenerbahçe ile oynanacak dev derbide yüzde 100 hazır olarak sahalara dönmesi hedefleniyor.

İstanbul Valiliği duyurdu! 4 ilçede gösteri yasağıF.Bahçe eski başkanı Ali Koç'tan çok büyük 3,5 milyarlık Koç bağışı 
