Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

SANCHEZ CEZA SINIRINDA

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 9 haftalık bölümünde 3 sarı kart gören 29 yaşındaki oyuncu, bu maçta kart görmesi halinde, 11'inci haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.