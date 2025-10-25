Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike
Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de en yakın takipçisi Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi İzmir deplasmanına çıkacak. Davinson Sanchez, Göztepe karşılaşması öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
SANCHEZ CEZA SINIRINDA
Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 9 haftalık bölümünde 3 sarı kart gören 29 yaşındaki oyuncu, bu maçta kart görmesi halinde, 11'inci haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.
