Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike

Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike
Galatasaray, Davinson Sanchez, Göztepe, Süper Lig, Trabzonspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de en yakın takipçisi Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi İzmir deplasmanına çıkacak. Davinson Sanchez, Göztepe karşılaşması öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 26 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike - 1. Resim

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Göztepe maçı öncesi 3 eksik bulunuyor. Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo ile İlkay Gündoğan, sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesine giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike - 2. Resim

SANCHEZ CEZA SINIRINDA

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Süper Lig'in geride kalan 9 haftalık bölümünde 3 sarı kart gören 29 yaşındaki oyuncu, bu maçta kart görmesi halinde, 11'inci haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Davinson Sanchez alarmı: Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdiKontrolden çıkan araç, 2 gence mezar oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elif Sude Akgül'den tarihi başarı: İlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya - Sporİlk Dünya Şampiyonası'nda gümüş: Elif Sude'den tarihi başarıAlperen Şengün'ün 17 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - SporNBA'de toplu sonuçlar: Alperen'in çabası Rockets'a yetmediErtuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti - SporBaşkan açıkladı: Uğurcan detayı dikkat çektiFenerbahçe'de karar günü: Kritik oylamada yönetime yetki verilen maddeler - SporKritik oylama: Yönetime yetki verilen maddelerFenerbahçe'de toplam borç açıklandı: Ali Koç'un cebinden verdiği para belli oldu - SporF.Bahçe'de borç açıklandı: Koç'un cebinden verdiği para...Bodo/Glimt maçında 'hoparlör' iddiası: Galatasaray'dan 'ıslık' cevabı - SporGalatasaray'dan 'ıslık' tepkisi gecikmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...