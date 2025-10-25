Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Bodo/Glimt maçında 'hoparlör' iddiası: Galatasaray'dan 'ıslık' cevabı

Bodo/Glimt maçında 'hoparlör' iddiası: Galatasaray'dan 'ıslık' cevabı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek, puanını 6'ya yükseltti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarın oluşturduğu atmosfer gündem oldu. Galatasaray, maç sırasında hoparlörlerden ıslık ve tezahürat sesi verildiği iddiasına cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, RAMS Park'taki atmosfer çok konuşuldu. Tribünlerden yükselen ıslık sesleri Norveç ekibini rahatsız ederken, Bodo Teknik Direktörü Kjetil Knutsen de kulak tıkacı kullanmak zorunda kaldı.

Bodo/Glimt maçında 'hoparlör' iddiası: Galatasaray'dan 'ıslık' cevabı gecikmedi - 1. Resim

"ISLIK SESİNDE HOPARLÖR ETKİSİ VAR"

Norveç medyasından Avisa Nordland muhabiri Freddy Toresen, RAMS Park'taki yoğun ıslık sesinde hoparlör sisteminin de etkisi olduğu yönünde dikkat çeken bir iddiada bulundu. Galatasaray cephesinden ise söz konusu iddiaya sert cevap geldi.

Bodo/Glimt maçında 'hoparlör' iddiası: Galatasaray'dan 'ıslık' cevabı gecikmedi - 2. Resim

"GALATASARAY'IN EVİ HER ZAMAN BÖYLE"

Norveç'in Dagbladet gazetesine konuşan Galatasaray Kulübü Medya Sorumlusu Coşkun Gülbahar, "Elbette ses sadece taraftarlardan geliyor. Bu ilk kez stadyumumuza geliyorsanız şaşırmanız normal. Galatasaray’ın evi her zaman böyle, özellikle Avrupa maçlarında. Liverpool’a karşı 3 hafta önce de aynı gürültü vardı. Türk halkının tutkusu böyledir" ifadelerini kullandı.

 

