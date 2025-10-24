Sosyal medya Barış Alper'i konuşuyor: Galatasaray'ın paylaşımına yorum yağdı, taraftar ikiye bölündü

Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi NEOM'un astronomik teklifine rağmen transferine izin vermedği Barış Alper Yılmaz için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu paylaşımda milli futbolcunun fotoğrafıyle birlikte aslan ve alkış emojilerine de yer verdi. Yaklaşık bir milyon görüntülenme alan gönderi, RAMS Park'taki Bodo/Glimt maçında oyundan çıktığı sırada bir bölüm taraftarın ıslıkla protesto ettiği Barış Alper'e destek olarak yorumlandı.

TEPKİ DE VAR, DESTEK DE

Sarı kırmızılı taraftarlar, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarda ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar, milli futbolcunun performansına dikkat çekerek, tepki gösterilmesinin normal olduğunu savundu. Bir kesim ise oyuncuya tavır alınmaması gerektiğini belirtti.

"Kendi oyuncumuzu itibarsızlaştırmanın mantığı yok, takımda olduğu sürece destek vereceğiz" şeklindeki destek yorumları ve "Alkış! Nasıl da daha kötü oynayarak iki katına çıkardım maaşı. Alkış!" şeklinde göndermeli tweetler dikkat çekti.

"BARIŞ ALPER'E SAHİP ÇIKSINLAR"

Teknik direktör Okan Buruk, oyundan çıkarken ıslıkla tepki gören Barış Alper Yılmaz'a destek vermişti. Statta küçük bir taraftar gruptan tepki geldiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Çok küçük bir kesimden tepki geldi. Bunun olmaması gerek.Barış inanılmaz mücadele etti. Bizim için çok değerli, önemli bir oyuncu. Öndeyken bunu yaşamaya anlam vermek zor oluyor. Bunu yapan kitle büyük değil ama yapanların bunu düşünmesi gerekiyor. Barış bizim oyuncumuz. Oyuncularımız her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Bunları yaşamak üzüyor. Ufak tefek şeyler oluyor. Onların da oyuncularımıza sahip çıkması, destek olması önemli. Biz taraftarımızla bir anlam kazanıyoruz. Başarıları yukarı çekmek için birlik olmamız ve her oyuncuya göstermemiz gerek" dedi.